A Napoli, il mese di maggio torna a essere protagonista con l'edizione annuale del Maggio dei Monumenti, un evento che invita a scoprire e valorizzare il patrimonio storico della città. La manifestazione si svolge tra aperture straordinarie di monumenti, esposizioni e iniziative culturali, attirando visitatori da tutta la regione e oltre. In questo periodo, la città si riempie di luce e colori, offrendo un'occasione per riflettere sulla propria memoria storica.

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© Lifeandnews.it - Napoli celebra la sua bellezza: torna il Maggio dei Monumenti tra luce, colori e memoria

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