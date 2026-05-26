Il Comune di Baronissi ha richiesto interventi immediati sul passaggio a livello situato nel centro urbano. La richiesta arriva dopo ripetuti problemi di chiusura e code prolungate, che coinvolgono residenti e pendolari. La zona vede frequenti blocchi del traffico, con conseguenti disagi per chi attraversa quotidianamente l’area. La richiesta di intervento mira a risolvere le criticità e migliorare la circolazione.

Un intervento urgente per affrontare le criticità legate al passaggio a livello di Baronissi. È quanto richiesto ufficialmente dal Comune di Baronissi a Rete Ferroviaria Italiana e al Gruppo FS Italiane attraverso una nota indirizzata alle Direzioni competenti in materia di infrastrutture, manutenzione ed esercizio ferroviario. Al centro della segnalazione dell’Amministrazione comunale vi sono le problematiche registrate lungo il passaggio a livello situato sulla tratta ferroviaria Mercato San Severino – Salerno, dove cittadini, pendolari e attività produttive continuano a segnalare disagi sempre più frequenti alla viabilità urbana. Traffico paralizzato e lunghe attese. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Baronissi, il Comune chiede interventi urgenti sul passaggio a livello

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