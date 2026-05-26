Barletta | sospesa l’iscrizione alla serie C Calcio

Notizia in breve

L’iscrizione alla serie C di una squadra di calcio di Barletta è stata sospesa. La decisione deriva da una diffida legale inviata da un rappresentante legale di una società coinvolta. La nota è stata diffusa dal presidente della squadra, senza ulteriori dettagli sui motivi della contestazione. La sospensione riguarda la partecipazione al campionato e rimane in vigore fino a eventuali chiarimenti o risoluzioni legali.