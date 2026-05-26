Barletta | sospesa l’iscrizione alla serie C Calcio
L’iscrizione alla serie C di una squadra di calcio di Barletta è stata sospesa. La decisione deriva da una diffida legale inviata da un rappresentante legale di una società coinvolta. La nota è stata diffusa dal presidente della squadra, senza ulteriori dettagli sui motivi della contestazione. La sospensione riguarda la partecipazione al campionato e rimane in vigore fino a eventuali chiarimenti o risoluzioni legali.
Stralcio della nota diffusa dal presidente Romano: A seguito di diffida legale ricevuta dal sig. Dibenedetto nella qualità di Legale Rappresentante della società Audaci s.r.l., a mezzo della quale “si richiede pertanto alla luce delle contestazioni mosse, il RINVIO dell’assemblea straordinaria già convocata per il giorno 29 maggio 2026 innanzi al notaio Cioce. Si diffida altresì la società dal consentire, per il futuro, l’esercizio dei diritti sociali inerenti alle partecipazioni oggetto delle cessioni contestate, sino alla verifica della regolarità dei trasferimenti e del rispetto della clausola statutaria di prelazione”, il sottoscritto ing. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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