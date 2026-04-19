Barletta promosso in serie C Calcio

Da noinotizie.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Barletta ha conquistato una vittoria in trasferta contro l’Heraclea con il risultato di 3-1, assicurandosi così la promozione in Serie C. Nel campionato di Serie D girone H, a due turni dalla conclusione, la classifica vede il Barletta primo con 67 punti, mentre Città di Fasano e Martina occupano rispettivamente il secondo e il terzo posto con 59 punti. La partita tra Fasano e Martina si è conclusa con un risultato di 1-0.

Barletta vittorioso in trasferta con l’Heraclea (1-3). Città di Fasano-Martina 1-0 Classifica per le prime posizioni nel campionato di calcio di serie D girone H a due giornate dal termine: Barletta 67 punti, Città di Fasano e Martina 59. Barletta promosso in serie C.   L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it

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MALCO-RE DECISIVO nel Match che vale una Promozione, il Barletta Vince al 95’, la C si Avvicina!

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