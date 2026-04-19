Barletta promosso in serie C Calcio

Il Barletta ha conquistato una vittoria in trasferta contro l’Heraclea con il risultato di 3-1, assicurandosi così la promozione in Serie C. Nel campionato di Serie D girone H, a due turni dalla conclusione, la classifica vede il Barletta primo con 67 punti, mentre Città di Fasano e Martina occupano rispettivamente il secondo e il terzo posto con 59 punti. La partita tra Fasano e Martina si è conclusa con un risultato di 1-0.

Barletta vittorioso in trasferta con l’Heraclea (1-3). Città di Fasano-Martina 1-0 Classifica per le prime posizioni nel campionato di calcio di serie D girone H a due giornate dal termine: Barletta 67 punti, Città di Fasano e Martina 59. Barletta promosso in serie C. L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Barletta promosso in serie C Calcio MALCO-RE DECISIVO nel Match che vale una Promozione, il Barletta Vince al 95’, la C si Avvicina! Notizie correlate Leggi anche: Bologna-Lecce 2-0. Brindisi promosso, Barletta quasi Calcio Barletta promosso in Serie C oggi, ‘La svolta a Pagani’: festa biancorossa a Foggia dopo 11 anniBarletta promosso in Serie C oggi: trionfo allo Zaccheria e ritorno tra i professionisti Alle 16:59 del 19 aprile scatta la storia. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Bologna-Lecce 2-0. Brindisi promosso, Barletta quasi; Serie D girone H. Heraclea Calcio vs Barletta 1922, senza i tifosi ospiti; Barletta-Fasano: 3-2; Barletta Mal-core: doppietta da urlo per cancellare un mese e mezzo di riposo forzato. Heraclea battuto, il Barletta è in serie CIl Barletta è in serie C! Con la vittoria per 3-1 sul campo dell'Heraclea e il concomitante ko del Martina a Fasano i biancorossi tagliano il traguardo con due gare ancora da giocare. I biancorossi to ... barlettaviva.it Folgore Caratese e Barletta: la Serie C accoglie due nuove protagonisteLa Serie C accoglie tra i suoi ranghi due nuove protagoniste: si tratta di Folgore Caratese e Barletta. La società guidata da Michele Criscitiello sente finalmente profumo di terza serie, ... tuttoc.com Il Polo Tecnico Liceale “Ettore Carafa” di Andria ha ospitato, il giorno 14 aprile, “Imprese in Cattedra”, inserita in un percorso di orientamento promosso da Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani, in collaborazione con USR Puglia, all’interno del programma facebook