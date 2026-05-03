Barletta promosso in serie C Manfredonia salvo Calcio serie D girone H ultima giornata | retrocessione per Ferrandina e Acerrana Chi accede a playoff e playout

Nell’ultima giornata di Serie D girone H, il Barletta ottiene la promozione in Serie C dopo aver vinto la partita decisiva. Il Manfredonia si salva e resta in categoria, mentre Ferrandina e Acerrana retrocedono in Serie D. Nei risultati finali, l’Acerrana ha perso contro il Manfredonia con il punteggio di 1-2, mentre la partita tra Città di e un’altra squadra ha concluso con esiti rilevanti per la classifica.

Serie D girone H, risultati 38ma (ultima) giornata: Acerrana-Manfredonia 1-2, Città di Fasano-Paganese 6-0, Fidelis Andria-Pompei 1-2, Francavilla in Sinni-Afragolese 2-0, Gravina in Puglia-Real Normanna 3-2, Heraclea-Ferrandina 2-1, Nardò-Barletta 1-0, Nola-Martina 2-0, Virtus Francavilla Fontana-Sarnese 2-2. Classifica: BARLETTA 70 Martina, Città di Fasano 62 Paganese 58 Nardò, Gravina in Puglia 55 Afragolese 49 Fidelis Andria, Virtus Francavilla Fontana 48 Francavilla in Sinni, Manfredonia, Real Normanna 43 Nola, Sarnese 41 Heraclea 38 Pompei 34 Ferrandina 30 Acerrana 14 Barletta promosso in serie C. Ferrandina e Acerrana retrocessi in Eccellenza.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Barletta promosso in serie C, Manfredonia salvo Calcio serie D girone H, ultima giornata: retrocessione per Ferrandina e Acerrana. Chi accede a playoff e playout Notizie correlate Leggi anche: Serie C girone C, serie D girone H, ultima giornata di Eccellenza pugliese Calcio Bari-Virtus Entella 2-0, potrebbe essere stata la prova dei playout Calcio, serie B: Venezia promosso, Reggiana retrocessa. Ultima giornata, i pugliesi rischiano di dipendere da Pescara-SpeziaIl Bari ha superato per 2-0 la Virtus Entella nella penultima giornata della stagione regolare del campionato di calcio di serie B. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: L'Ostiamare di De Rossi è promossa in Serie C; Scheda squadra Barletta 1922; Undici anni senza Serie C (stagione 2025/26): un gruppo di ragazzi fantastiCi; Domenica di festa al Puttilli: Barletta già in C vince 3-0 con l’Acerrana. Il Barletta già promosso in C chiude il campionato con un ko a NardòFinisce con una sconfitta il campionato del Barletta. I biancorossi, già promossi in serie C, cedono a Nardò per 1-0. Decisiva la rete di D'Anna allo scadere del primo tempo. Ora la poule scudetto, pr ... barlettaviva.it Serie D girone H, si gioca l’ultima giornata in attesa dei verdettiCALCIO – Si gioca nel pomeriggio l’ultimo turno del campionato di serie D. Nel girone H con il Barletta già promosso, si aspettano gli altri verdetti che arriveranno in serata. Queste le gare in progr ... trnews.it Prepararsi al futuro significa saper raccontare il proprio valore. #BPPB ha partecipato a RE-STA-RE, il laboratorio di job placement promosso da Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani insieme agli Atenei del territorio. Al centro dell’incontro, il tema del collo facebook