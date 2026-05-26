A Bari, il sindaco ha richiesto un incontro ufficiale con i rappresentanti dei De Laurentiis per discutere dell’incertezza riguardante la gestione della SSC Bari. La richiesta arriva in un momento di tensione sulla futura direzione del club calcistico. Finora, non sono state annunciate date per l’appuntamento e non sono stati forniti dettagli sulle questioni specifiche da affrontare. La situazione rimane in attesa di sviluppi ufficiali.

A Bari, il sindaco Leccese ha chiesto un incontro ufficiale ai De Laurentiis per affrontare l’incertezza che avvolge la SSC Bari. Il primo cittadino intende condividere con la proprietà la rabbia e la delusione che animano la tifoseria e l’intera città in questo momento delicato. L’impasse della proprietà e lo scenario sportivo. Il confronto tra il Comune e la società appare però segnato da un esito già prevedibile per molti osservatori. I De Laurentiis gestiscono attualmente il club come uno spogliatoio per il Napoli e hanno davanti a sé altre due stagioni sportive prima che la possibilità di mantenere la multiproprietà scada nel 2028. Questo vincolo tecnico impedisce al Bari di puntare alla promozione in Serie A nelle prossime due annualità calcistiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari, il sindaco sfida i De Laurentiis: serve un nuovo futuro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Bari retrocesso in Serie C, il sindaco scrive a De Laurentiis: “Serio progetto di vendita per ridare dignità a un popolo”

De Laurentiis: «Futuro FIGC? Non serve un ex giocatore, ma qualcuno che possa parlare politicamente con il governo. Sugli agenti…»Il presidente di una società calcistica ha commentato le recenti discussioni sulla guida della FIGC, sottolineando che non è necessario un ex...

Temi più discussi: Bari punta a diventare Capitale Europea del Commercio 2027: la sfida parte dai negozi di quartiere; Bari vuole diventare la Capitale europea dei negozi di quartiere: parte la candidatura; Comunali 2026 a Palo del Colle: Tommaso Amendolara riconfermato sindaco; Puglia, dove e quando si vota per le elezioni comunali 2026: le sfide di Andria e Trani, a Ceglie Messapica candidato l'ex portavoce di Giuseppe Conte.

Caso Bari-Barletta: il sindaco Leccese precisa: Parole inopportuneContinua a far discutere il caso delle dichiarazioni del sindaco di Barletta Cosimo Cannito all'indomani della promozione in serie C del Barletta di Massimo Paci, trionfatore nel girone H di serie D ... quotidianodipuglia.it

La sfida e biografie candidati - Elezioni Comunali 2024Leggi online tutte le ultime notizie sul mondo della politica italiana, europea ed internazionale, anche grazie agli approfondimenti e le analisi di ANSA.it. ansa.it