Il club di Bari è stato retrocesso in Serie C. Il sindaco ha scritto una lettera al presidente della squadra, parlando di un progetto di vendita serio e chiaro. L’obiettivo è di restituire dignità alla tifoseria e alla città, che si trovano senza prospettive sportive. La comunicazione si concentra sulla volontà di avviare una cessione della società.

“Un progetto serio e chiaro, orientato alla vendita della società e che sia all’altezza di restituire dignità ad un popolo e ad una città frustrati dalla mancanza di prospettive”. Sono queste le richieste avanzate dal sindaco di Bari, Vito Leccese, in una durissima nota indirizzata a Luigi De Laurentiis, figlio di Aurelio e presidente del Bari Calcio, all’indomani della retrocessione del club biancorosso in Serie C. Dopo il fallimento del 2018 e il passaggio alla famiglia De Laurentiis, il Bari aveva faticosamente riconquistato la Serie B nel 2022, per poi sfiorare anche il ritorno in Serie A la stagione successiva, perdendo la finale playoff contro il Cagliari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bari retrocesso in Serie C, il sindaco scrive a De Laurentiis: “Serio progetto di vendita per ridare dignità a un popolo”

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