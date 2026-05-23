Bari retrocesso in Serie C il sindaco scrive a De Laurentiis | Serio progetto di vendita per ridare dignità a un popolo

Da ilfattoquotidiano.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il club di Bari è stato retrocesso in Serie C. Il sindaco ha scritto una lettera al presidente della squadra, parlando di un progetto di vendita serio e chiaro. L’obiettivo è di restituire dignità alla tifoseria e alla città, che si trovano senza prospettive sportive. La comunicazione si concentra sulla volontà di avviare una cessione della società.

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“Un progetto serio e chiaro, orientato alla vendita della società e che sia all’altezza di restituire dignità ad un popolo e ad una città frustrati dalla mancanza di prospettive”. Sono queste le richieste avanzate dal sindaco di Bari, Vito Leccese, in una durissima nota indirizzata a Luigi De Laurentiis, figlio di Aurelio e presidente del Bari Calcio, all’indomani della retrocessione del club biancorosso in Serie C. Dopo il fallimento del 2018 e il passaggio alla famiglia De Laurentiis, il Bari aveva faticosamente riconquistato la Serie B nel 2022, per poi sfiorare anche il ritorno in Serie A la stagione successiva, perdendo la finale playoff contro il Cagliari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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