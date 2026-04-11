Il presidente di una società calcistica ha commentato le recenti discussioni sulla guida della FIGC, sottolineando che non è necessario un ex calciatore per ricoprire il ruolo, ma piuttosto una figura capace di dialogare con il governo. Ha anche espresso una posizione chiara riguardo alla questione degli agenti, senza entrare nei dettagli. Le sue parole riflettono una visione diretta sulle competenze richieste per il futuro della federazione.

Sommer respinge le sirene d’addio all’Inter: «Contento di giocare qui, a fine stagione.». L’annuncio del portiere svizzero! Juventus, la rinascita di Di Gregorio: dalla caduta al rigore parato, ora l’esame Atalanta. Il futuro resta in bilico, i nomi dei sostituti Fiorentina rivoluzionata a fine stagione, Paratici preme il tasto reset: giocatori e allenatore. Chi lascerà in estate e chi verrà confermato De Laurentiis: «Futuro FIGC? Non serve un ex giocatore, ma qualcuno che possa parlare politicamente con il governo. Sugli agenti.» Fabregas sicuro: «Non possiamo dimenticare il nostro percorso e fare i fenomeni con l’Inter, dobbiamo andare con umiltà e.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - De Laurentiis: «Futuro FIGC? Non serve un ex giocatore, ma qualcuno che possa parlare politicamente con il governo. Sugli agenti…»

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