Disperso nella notte sul Monte Acuto | escursionista austriaco salvato grazie al segnale del cellulare
Un escursionista austriaco disperso è stato trovato e salvato grazie al segnale del cellulare. Le operazioni di soccorso sono terminate all’alba dopo essere partite nella notte. L’uomo si trovava tra le montagne di Malborghetto-Valbruna, in una zona impervia vicino al Monte Acuto, e la sua posizione è stata individuata grazie al telefono. La zona è vicina al confine con l’Austria.
Si sono concluse all’alba le operazioni di soccorso di un escursionista austriaco disperso tra le montagne di Malborghetto-Valbruna, in una zona impervia nei pressi del Monte Acuto, non lontano dal confine con l’Austria.L'allarmeL’allarme è scattato nella notte tra sabato 23 e domenica 24 maggio. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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