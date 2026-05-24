Disperso nella notte sul Monte Acuto | escursionista austriaco salvato grazie al segnale del cellulare

Notizia in breve

Un escursionista austriaco disperso è stato trovato e salvato grazie al segnale del cellulare. Le operazioni di soccorso sono terminate all’alba dopo essere partite nella notte. L’uomo si trovava tra le montagne di Malborghetto-Valbruna, in una zona impervia vicino al Monte Acuto, e la sua posizione è stata individuata grazie al telefono. La zona è vicina al confine con l’Austria.