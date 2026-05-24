Disperso nella notte sul Monte Acuto | escursionista austriaco salvato grazie al segnale del cellulare

Da udinetoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un escursionista austriaco disperso è stato trovato e salvato grazie al segnale del cellulare. Le operazioni di soccorso sono terminate all’alba dopo essere partite nella notte. L’uomo si trovava tra le montagne di Malborghetto-Valbruna, in una zona impervia vicino al Monte Acuto, e la sua posizione è stata individuata grazie al telefono. La zona è vicina al confine con l’Austria.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Si sono concluse all’alba le operazioni di soccorso di un escursionista austriaco disperso tra le montagne di Malborghetto-Valbruna, in una zona impervia nei pressi del Monte Acuto, non lontano dal confine con l’Austria.L'allarmeL’allarme è scattato nella notte tra sabato 23 e domenica 24 maggio. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Si perde nei boschi nella notte: 78enne ritrovata all’alba grazie al segnale del cellulareUna donna di 78 anni è stata trovata all’alba nei boschi di Rieti dopo essere scomparsa nella notte.

Trail runner disperso sul Monte Corvo: ricerche nella notte del soccorso alpinoUn uomo di 72 anni, trail runner residente nella capitale, è scomparso nel pomeriggio di ieri nella zona del monte Corvo, nel massiccio del Gran...

monte acuto disperso nella notte sulEscursionista soccorso nella notte con l'elicotteroL'allarme, nella zona di confine del Monte Acuto, nelle Giulie: individuato dalla Polizia austriaca, l'uomo è stato recuperato con il verricello. Le sue condizioni sono buone ... rainews.it

monte acuto disperso nella notte sulNotte di ricerche al confine: uomo recuperato in ipotermia tra le montagne friulaneEscursionista austriaco disperso sul Monte Acuto salvato nella notte dall’elisoccorso regionale e dal Soccorso Alpino. nordest24.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web