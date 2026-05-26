Barche sul Lago di Como manovre e soste irregolari | weekend da 41mila euro di multe

Nel fine settimana, sono state elevate multe per un totale di 41.000 euro a causa di manovre e soste irregolari di imbarcazioni sul Lago di Como. Con l’aumento delle barche sul lago, le autorità hanno intensificato i controlli, verificando il rispetto delle norme di navigazione. Sono state contestate violazioni legate a comportamenti non conformi alle regolamentazioni vigenti durante le operazioni di imbarco e sosta delle imbarcazioni. Le verifiche sono state condotte principalmente da unità della Guardia di finanza.

on il caldo e il progressivo aumento delle imbarcazioni sul Lago di Como, si intensificano anche i controlli della Guardia di finanza sul Lario. Nel corso dell’ultimo fine settimana, i militari del Servizio Navale delle Fiamme gialle di Como hanno effettuato una serie di verifiche nelle aree più. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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