Michelle Hunziker per il weekend sul Lago di Como sceglie l'hotel da oltre 5mila euro a notte

Durante il fine settimana, una nota conduttrice televisiva è stata avvistata sul Lago di Como, soggiornando in un hotel con una tariffa superiore ai 5.000 euro a notte. La donna ha deciso di trascorrere alcuni giorni di relax in questa località, senza rilasciare dichiarazioni ufficiali. La sua presenza ha attirato l’attenzione di paparazzi e curiosi nella zona.

Michelle Hunziker ha trascorso il weekend sul Lago di Como, concedendosi qualche giorno di totale relax. Qual è l'hotel di lusso in cui ha soggiornato?.🔗 Leggi su Fanpage.it

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