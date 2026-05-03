Sul Lago di Como si svolge la seconda tappa della E1 Series, il primo campionato internazionale di barche elettriche da competizione. A sfidarsi sono le RaceBird, le imbarcazioni che rappresentano le innovazioni nel settore della navigazione elettrica sportiva. L'evento richiama appassionati e addetti ai lavori, attirando l'attenzione sui progressi tecnologici e sulla sostenibilità delle competizioni acquatiche.

Volano sulle acque del Lago di Como i RaceBird, protagonisti della seconda tappa della E1 Series, primo campionato al mondo di barche elettriche. Molto di più dei una Formula E dei mari, come è comunemente chiamata la UIM E1 World Electric Powerboat, "ma un modo per sviluppare le future tecnologie dei trasporti marini e della nautica" spiega Jamie Copas, nuovo Ceo della E1 Series. Quella sul Lago di Como, che abbiamo seguito dall’ E1 Ocean Club di Bombay Sapphire a Villa d’Este è l’unico appuntamento della stagione in acque dolci e proprio in questa arena di gara spettacolare si è rinnovata la partnership con Bombay Sapphire, inserita all’interno della piattaforma globale “Step Into The Blue”, annunciata lo scorso anno dal brand inglese.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - E1, le barche elettriche da competizione sul Lago di Como

E1 Series, la F1 delle barche raccontata da Sara Misir: la sua storia e tutti i dettagli

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