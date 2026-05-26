Barcellona incorona Melangela Scolaro | festa nella notte per Sud chiama Nord

A Barcellona Pozzo di Gotto, la candidata di Sud chiama Nord ha festeggiato con un abbraccio con un esponente politico, accompagnata dai cori dei sostenitori e dalle bandiere del movimento. La notte si è trasformata in una celebrazione politica, con i presenti che hanno espresso entusiasmo per l’esito delle elezioni.

L’abbraccio con Cateno De Luca, i cori dei sostenitori, le bandiere di Sud chiama Nord e una notte che a Barcellona Pozzo di Gotto si trasforma rapidamente in festa politica. Quando ormai lo scrutinio consegna un vantaggio diventato irrecuperabile, Melangela Scolaro può finalmente lasciarsi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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