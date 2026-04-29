Elezioni a Barcellona 2026 cinque liste per sostenere Melangela Scolaro | ecco tutti i candidati al Consiglio comunale
A Barcellona Pozzo di Gotto le elezioni comunali del 2026 prevedono la presentazione di cinque liste a sostegno della candidatura a sindaca di Melangela Scolaro. La candidata è legata a un movimento vicino a un noto politico locale. I candidati al Consiglio comunale sono stati ufficialmente presentati da ciascuna delle liste che partecipano alla competizione elettorale. La campagna elettorale si avvicina alla fase finale con queste forze in campo.
Per le elezioni amministrative di Barcellona Pozzo di Gotto del 2026, sono cinque le liste che sostengono la candidatura a sindaca di Melangela Scolaro, espressione del movimento vicino a Cateno De Luca. In vista della competizione elettorale, la candidata ha inoltre definito la propria squadra.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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