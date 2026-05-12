Stretto e mobilità il Comitato nella sede di Sud Chiama Nord | Ecco le nostre proposte

Il Comitato pendolari dello Stretto si è riunito presso la sede di Sud Chiama Nord per presentare alcune proposte riguardanti la mobilità e la gestione dell’area integrata dello Stretto. La riunione è avvenuta in risposta ai progetti e alle iniziative condivise dal candidato sindaco, che riguardano la viabilità e i collegamenti tra le due sponde del mare. Il comitato rappresenta circa 74.500 cittadini calabresi e siciliani che quotidianamente attraversano lo Stretto per motivi di lavoro e altre esigenze.

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