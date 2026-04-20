Una barca in avaria si è infilata nella corsia degli idrovolanti dell’idroscalo di Como, provocando il temporaneo blocco dell’area di atterraggio e decollo sul bacino basso del Lario. L’incidente si è verificato il 20 aprile 2026, quando la imbarcazione, a causa di un guasto, ha invaso la zona riservata ai voli sull’acqua, sfiorando il rischio di un incidente con un idrovolante in fase di operazioni.

Como, 20 aprile 2026 – A causa di un'avaria, la barca era finita sulla corsia di atterraggio e decollo dell' idroscalo di Como, che si affaccia su bacino basso del Lario, senza più riuscire a liberare la zona. A bordo dell'imbarcazione soccorsa sabato pomeriggio dal Roan della Guardia di finanza, c'erano due persone, che sono state portate in salvo. Ad attirare l'attenzione dei militari, è stata non solo la posizione pericolosa del natante, ma anche l'atterraggio di un idrovolante avvenuto poco prima, il cui pilota era riuscito e evitare l'ingombro che si era trovato improvvisamente sulla corsia di manovra, fermandosi a pochi metri di distanza.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Como, barca in avaria invade la corsia degli idrovolanti: sfiorato l’incidente sul lago

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