Il leader del Partito Democratico ha commentato la situazione politica in Sicilia, affermando che, nonostante le dichiarazioni dure a Roma, nella regione non ci sono segnali di attenzione sulla questione morale. Nel frattempo, la premier ha accettato le dimissioni del sottosegretario alla giustizia, avvenute a seguito di alcune dichiarazioni considerate inappropriate, dopo la sconfitta nel referendum.

"Il centrodestra e Fratelli d’Italia non possono dirsi estranei ad una questione morale enorme, che imbarazza tutti tranne loro”, afferma il segretario regionale del Pd “Tardivamente duri e puri a Roma ma in Sicilia tutto tace. La premier Giorgia Meloni dopo la batosta del referendum ha ottenuto le dimissioni del sottosegretario alla giustizia Delmastro, per le sue ‘leggerezze’. E, seppur a scoppio ritardato, anche la ministra Santachè di FdI ha lasciato il dicastero al Turismo, dopo la richiesta ufficiale formulata dalla premier. La stessa fermezza però non si registra in Sicilia, governata da Renato Schifani con il centrodestra e in cui i Fratelli d’Italia non possono dirsi estranei ad una questione morale enorme, che imbarazza tutti tranne loro”. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Barbagallo (PD): "Meloni dura e pura, ma in Sicilia tutto tace sulla questione morale"

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