Barbagallo Pd in Sicilia primarie per il candidato governatore Direzione regionale del partito a Niscemi

La direzione regionale del Pd siciliano si è riunita a Niscemi per discutere delle primarie per il candidato governatore. La riunione si è svolta nella sede del partito e ha coinvolto i principali rappresentanti politici della regione. La decisione di incontrarsi a Niscemi è stata comunicata come un gesto di vicinanza alla comunità locale. La riunione si è conclusa con l’approvazione delle modalità delle primarie.

«Abbiamo ritenuto doveroso riunire a Niscemi la direzione regionale del Pd siciliano per testimoniare la vicinanza di tutto il partito, dei suoi dirigenti alla comunità niscemese». Così il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, nella sua relazione durante la direzione regionale del partito, in corso a Niscemi (Caltanissetta). Il segretario ha parlato «dell’ennesimo scandalo che ha coinvolto stavolta il supermanager della sanità regionale Salvatore Iacolino. La persona individuata da Schifani per la gestione delle risorse del ciclone Harry, Duilio Alongi, in base alle intercettazioni pubblicate - ha aggiunto - pare che abbia avuto un ruolo decisivo per la proroga in servizio di Teresi. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Barbagallo (Pd), in Sicilia primarie per il candidato governatore. Direzione regionale del partito a Niscemi Articoli correlati Leggi anche: La frana di Niscemi e i danni del ciclone Harry, Barbagallo (Pd): "Situazione drammatica. Le risorse del governo? Bruscolini" Leggi anche: Elezioni comunali. Ipotesi primarie per individuare il candidato del Pd: Marino scalda già i motori Tutto quello che riguarda Barbagallo Pd in Sicilia primarie per... Temi più discussi: Sicilia, Corte dei Conti: presunto danno erariale di 21 milioni nel 2025. Barbagallo (Pd): Quadro allarmante; Asp, Nicita e Barbagallo (Pd): Gestita come bene personale, sanità fuori controllo; Carburanti. Barbagallo: Anche in Sicilia prezzi alle stelle, Meloni attivi accise mobili; Carburanti, Barbagallo: Anche in Sicilia prezzi alle stelle, Meloni attivi accise mobili. Barbagallo (Pd), in Sicilia primarie per il candidato governatore. Direzione regionale del partito a NiscemiIl segretario ha ribadito che il campo progressista sarà unito a Messina, Marsala, Agrigento, Augusta e Termini. Cioè nei cinque Comuni più popolosi tra quelli che andranno al voto nella prossima to ... msn.com Ponte sullo Stretto, il delirio di Barbagallo (Pd): è il simbolo degli sprechi e dell’inadeguatezza del governo Meloni-SalviniQuesta volta a dire stop al progetto del Ponte sullo Stretto è stata la Ragioneria generale dello Stato. Non si tratta di un’autorità indipendente ma di una amministrazione dello stato alle dirette d ... strettoweb.com ACI CATENA, INTITOLAZIONE DI UNA TARGA E CONVEGNO PER RICORDARE IL PROF. GIOVANNI BARBAGALLO Sabato 14 marzo il Comune di Aci Catena promuove un momento di ricordo dedicato al prof. Giovanni Barbagallo. Il programma prevede al - facebook.com facebook