Banda del flex svaligia la gioielleria in pieno centro

Una banda di ladri ha preso di mira una gioielleria nel centro di Aversa durante la notte. I malviventi sono entrati nell’esercizio e hanno rubato i preziosi esposti negli espositori. L’assalto è avvenuto senza che ci fosse un intervento delle forze dell’ordine o testimoni presenti. Non sono stati segnalati danni alla struttura, ma i ladri sono riusciti a portare via alcuni oggetti di valore. Le indagini sono in corso.

Assalto notturno alla gioielleria Gatto di via Roma ad Aversa. Nel corso della notte una banda di malfattori è entrata in azione rubando i preziosi presenti negli espositori.Il colpo è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì. Intorno alle 4,50 i malviventi sono giunti a bordo di un’auto nei. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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