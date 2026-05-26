Banda del flex svaligia la gioielleria in pieno centro

Da casertanews.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una banda di ladri ha preso di mira una gioielleria nel centro di Aversa durante la notte. I malviventi sono entrati nell’esercizio e hanno rubato i preziosi esposti negli espositori. L’assalto è avvenuto senza che ci fosse un intervento delle forze dell’ordine o testimoni presenti. Non sono stati segnalati danni alla struttura, ma i ladri sono riusciti a portare via alcuni oggetti di valore. Le indagini sono in corso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Assalto notturno alla gioielleria Gatto di via Roma ad Aversa. Nel corso della notte una banda di malfattori è entrata in azione rubando i preziosi presenti negli espositori.Il colpo è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì. Intorno alle 4,50 i malviventi sono giunti a bordo di un’auto nei. 🔗 Leggi su Casertanews.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Mozzo, maxi furto alla gioielleria del centro commerciale: banda in azione con auto rubate e pick-up arieteNella notte tra mercoledì e giovedì, una banda di ladri ha preso di mira un negozio di gioielleria all’interno del centro commerciale ‘Gran mercato...

Furto in pieno centro: malviventi svaligiano gioielleria in via ArpiNella notte tra lunedì 6 e martedì 7 aprile, una gioielleria situata in via Arpi, nel centro di Foggia, è stata oggetto di un furto.

La banda del buco svaligia la gioielleria Iori a Rubiera: bottino ingenteRubiera Nella notte tra domenica e lunedì una banda di ladri ha svaligiato la storica oreficeria di via Emilia Est, gestita da Luciana Iori, portando via orologi Rolex e di altre marche, gioielli e ... msn.com

Banda del buco, svaligia una gioielleria passando da una panetteria. Due gli arrestiMILANO - La banda del buco in azione in una gioielleria del centro a Milano, ma a mandare all'aria il piano ci ha pensato la polizia che ha arrestato Lorenzo Pappalardo, 61enne originario di Enna e ... milano.corriere.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web