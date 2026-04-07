Furto in pieno centro | malviventi svaligiano gioielleria in via Arpi

Nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 aprile, una gioielleria situata in via Arpi, nel centro di Foggia, è stata oggetto di un furto. I malviventi sono penetrati nell’attività e hanno portato via diverse merci esposte. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per i rilievi e le indagini sono in corso per identificare i responsabili. La gioielleria si trova in una zona molto frequentata della città.

Colpita la gioielleria Ciletti. L'allarme di Federpreziosi che chiede di rafforzare i controlli e maggiori misure incisive per tutelare la categoria Ancora una attività commerciale colpita. Un furto avvenuto nel cuore della movida foggiana. L'ennesimo episodio, avvenuto nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 aprile, si è consumato presso la gioielleria di Mario Ciletti in via Arpi, dove ignoti hanno fatto razzia della merce esposta lasciando dietro di sé danni e preoccupazione. FoggiaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Furto notturno dei malviventi: presa di mira una gioielleriaColpo notturno a Nocelleto, frazione del comune di Carinola, dove tra la notte di sabato e domenica ignoti hanno messo a segno un furto ai danni di... Cortina, rapina in gioielleria in pieno centro: banditi in fuga(Adnkronos) –Rapina a mano armata questa mattina, mercoledì 14 gennaio, intorno alle 11, in una gioielleria di Corso Italia, nel pieno centro di... Temi più discussi: Furto all’ottica Verdi in pieno centro a Padova: il video che incastra i ladri; Furto in pieno centro sventato in pochi istanti dagli agenti della Polizia Roma Capitale; Sassari, nuovo furto con spaccata al centro; Ruba un'auto in centro e si dà alla fuga: inseguito, viene bloccato dalla polizia stradale. Furto in una pizzeria del centro di Verona: ladri fuggono con il bottinoUn grave episodio di criminalità si è verificato nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 aprile in pieno centro storico a Verona. Presa di mira in questo caso è stato la storica pizzeria Peperino di pi ... veronasera.it Furti, rapine a aggressioni: 14 arresti tra il centro e la periferia di RomaColpi messi a segno nel tempo di un gesto, furti seriali consumati tra i veicoli in sost a e corsie dei negozi, aggressioni lampo per sottrarre oggetti e fughe costruite per dissolversi nel flusso del ... rainews.it #Napoli - Piazza Garibaldi, strappa una collanina d’oro e fugge: arrestato 32enne #Cronaca #PiazzaGaribaldi #Rapina #PoliziaDiStato #Sicurezza #Furto #Arresto #NanoTV - facebook.com facebook Tentano il furto all'alba in tabaccheria a Ravina (Trento). Arrivano i carabinieri e si nascondono nell'armadio. Arrestati x.com