Usare il bancomat per prelevare o versare contanti è un’operazione normale e quotidiana, ma può attirare l’attenzione del Fisco quando i movimenti risultano anomali, frequenti o non coerenti con i redditi dichiarati. Le banche e l’Agenzia delle Entrate monitorano le operazioni per prevenire riciclaggio ed evasione fiscale.Non esiste un divieto automatico sui contanti, tuttavia versamenti o prelievi elevati e ripetuti possono far scattare richieste di chiarimenti. Il contribuente deve allora dimostrare con documenti l’origine e la destinazione del denaro. Senza una spiegazione convincente e prove adeguate, il Fisco può contestare i movimenti. Particolarmente grave è l’uso indebito di carte o bancomat intestati ad altre persone senza autorizzazione: il Codice penale prevede pene da 1 a 5 anni di reclusione e multe elevate. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Bancomat, i controlli sui prelievi: quando scatta l'allarme del Fisco

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ALLARME BANCOMAT! PRELIEVO CONTANTE BLOCCATO – IL FISCO CONTROLLA TUTTO

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