Negli ultimi tempi, le autorità fiscali hanno intensificato i controlli sui prelievi effettuati con il bancomat, anche quando si tratta di importi contenuti. La strategia di suddividere le somme in più operazioni sembra non essere più efficace, poiché gli operatori di settore stanno monitorando attentamente anche i prelievi di piccole quantità. Questa attenzione riguarda l’intera rete di pagamenti elettronici, che viene analizzata per individuare eventuali anomalie o pratiche di elusione fiscale.

C’è chi pensa che basti spezzettare i prelievi per “non dare nell’occhio”. E invece no. Perché il bancomat, oggi, è finito sotto la lente. E non solo per le cifre grosse. Secondo quanto si legge su Brocardi – portale di consulenze e notizie in ambito legale - stanno aumentando i controlli sui conti correnti, con particolare attenzione proprio ai prelievi in contanti. Non esiste una soglia ufficiale che fa scattare automaticamente l’allarme, ma alcune abitudini — quelle sì — possono accendere più di una spia. Prendiamo i mille euro. Non sono vietati, ci mancherebbe. Ma “ cifre intorno ai 1.000 euro possono attirare maggiore attenzione ”. E fin qui, nulla di sorprendente.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Fisco, piccoli prelievi al bancomat? Occhio: quando scattano i controlli

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Questi sono i numeri disastrosi dell’editore de @fattoquotidiano. Ci sono molte anomalie. Debiti con i fornitori, il fisco e le banche che esplodono e redditività che crolla. Ci sono enormi anomalie, un’azienda “normale” sarebbe senza cassa e le banche non avr x.com

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