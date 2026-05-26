Bancarotta e truffa | imprenditori di Foggia e Orta Nova rinviati a giudizio per il crack di una società

Dieci imprenditori di Foggia e Orta Nova sono stati rinviati a giudizio, mentre uno ha optato per il patteggiamento, nel procedimento relativo al fallimento di una società di circa due milioni di euro. L’udienza preliminare si è conclusa davanti a un giudice del tribunale di Lecce. La società, con sede a Magliano, operava nel settore del commercio all’ingrosso di macchinari. Il procedimento riguarda accuse di bancarotta fraudolenta e truffa.

Dieci rinvii a giudizio e un patteggiamento: si è chiusa così, davanti al giudice del tribunale di Lecce Angelo Zizzari, l’udienza preliminare sul crack da due milioni di euro della Media Copy srl, la società con sede a Magliano che si occupava del commercio all’ingrosso di macchine e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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