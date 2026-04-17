Tolleranza zero a Foggia | 12 operazioni ad ' Alto Impatto' in un mese quattro a Orta Nova
A Foggia sono state condotte dodici operazioni ad Alto Impatto nel corso dell’ultimo mese, mentre nella vicina Orta Nova, area classificata come ad alta vulnerabilità sociale, sono state effettuate quattro operazioni di questo tipo. Questi interventi fanno parte del decreto denominato ‘Caivano bis’, rivolto a contrastare situazioni di rischio e illegalità nelle aree più sensibili della provincia.
Dodici operazioni ad Alto Impatto a Foggia, quattro nella cittadina dei Cinque Reali Siti oggetto del decreto ‘Caivano bis’, a Orta Nova, area considerata “ad alta vulnerabilità sociale”. Inoltre, sono stati espletati 53 servizi straordinari di controllo del territorio distribuiti tra Foggia.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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