Misterbianco via alla gara per la messa in sicurezza della bretella dei Sieli

È stata pubblicata la gara d’appalto per i lavori di messa in sicurezza e risanamento idrogeologico della bretella dei Sieli, un collegamento viario tra Misterbianco e la strada statale 121 Paternò-Catania. La procedura riguarda l’affidamento delle opere volte a migliorare la stabilità del tratto e a ridurre i rischi legati a problemi idrogeologici lungo la strada. La durata dei lavori e i tempi di esecuzione non sono ancora stati comunicati.