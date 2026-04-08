Misterbianco via alla gara per la messa in sicurezza della bretella dei Sieli
È stata pubblicata la gara d’appalto per i lavori di messa in sicurezza e risanamento idrogeologico della bretella dei Sieli, un collegamento viario tra Misterbianco e la strada statale 121 Paternò-Catania. La procedura riguarda l’affidamento delle opere volte a migliorare la stabilità del tratto e a ridurre i rischi legati a problemi idrogeologici lungo la strada. La durata dei lavori e i tempi di esecuzione non sono ancora stati comunicati.
È stata pubblicata la gara d’appalto per la messa in sicurezza e il risanamento idrogeologico della cosiddetta bretella dei Sieli, collegamento viario strategico tra la città di Misterbianco e la strada statale 121 Paternò-Catania. Lo rende noto il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro, dopo il. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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