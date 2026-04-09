Entro pochi giorni, il governo dovrebbe pubblicare il bando ufficiale per le nuove gare sulle concessioni balneari, in linea con la scadenza prevista per l’11 aprile. La decisione viene presa dopo mesi di attesa, e si attende di conoscere i dettagli delle procedure. Non sono state annunciate certezze riguardo agli indennizzi per gli attuali concessionari, lasciando aperti diversi interrogativi sulla fase di transizione.

Rimini, 9 aprile 2026 – È ormai questione di giorni. Anzi: di ore. Il governo si era impegnato a presentare, entro l’11 aprile, il bando-tipo per le gare che assegneranno le concessioni balneari. Il decreto legge – pubblicato in Gazzetta ufficiale l’11 marzo – parlava chiaro: “Al fine di promuovere condizioni omogenee di affidamento delle concessioni demaniali, entro 30 giorni dal decreto il ministero alle Infrastrutture sottopone alla conferenza unificata, per l’acquisizione del parere, lo schema di bando-tipo per l’avvio delle procedure di affidamento”. Ormai ci siamo. Secondo i ben informati, una bozza del bando-tipo c’è già. Ma nel testo non si fa cenno a eventuali indennizzi per gli operatori che dovessero perdere le attività ai bandi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Balneari, svolta sulle concessioni: gare dopo l’estate. “Poche speranze sugli indennizzi”

Concessioni balneari, la Lega: "È pronto un ‘bando tipo’, previsti anche gli indennizzi"Ad annunciarlo è un comunicato della Lega secondo cui “Salvini non si è mai arreso di fronte al muro alzato dalla Commissione europea” Ad annunciarlo...

Concessioni balneari, la Lega: "È pronto un ‘bando tipo’ per le concessioni balneari"È pronto un ‘bando tipo’ per le concessioni balneari che, secondo quanto previsto nel decreto legge ‘Infrastrutture’ - che il ministro Matteo Salvini...

Temi più discussi: Balneari, svolta sulle concessioni: gare dopo l’estate. Poche speranze sugli indennizzi; Concessioni balneari, i gestori aprono nell'incertezza. Il sindacato: Il tempo stringe, ma mancano le regole; Cronaca. Concessioni balneari, svolta in autunno: il 2026 segna la fine di un’epoca per la Riviera; Alassio, la nuova strategia del Comune sulle concessioni balneari: attesa la sentenza delle sezioni unite della Cassazione, delle decisioni del Ministero, del responso del Tar e variante al Pud - Trucioli.

Balneari, svolta sulle concessioni: gare dopo l’estate. Poche speranze sugli indennizziIl governo approverà il bando-tipo in questi giorni: la preoccupazione dei balneari sui criteri adottati. Il Comune prende tempo: Attendiamo le mosse del ministero prima delle aste per Rimini nord ... ilrestodelcarlino.it

Giacomo Rossi (SIB Ravenna): Sulle Concessioni balneari, il tempo stringe, ma le regole ancora non ci sonoGiacomo Rossi, Presidente Sindacato Balneari SIB Confcommercio Ravenna: una nuova estate di incertezze per il mondo dei balneari ... ravennanotizie.it

Lo scontro sui lidi balneari della spiaggia più famosa di Palermo - facebook.com facebook

Accordo tra Comune e balneari per i lavori in spiaggia: 30mila euro dal Consorzio Mare Scarlino - Il Giunco x.com