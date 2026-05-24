Accuse e sospetti in Consiglio Daniele Berardinelli | Lei sapeva già la mia risposta Andrea Vecchi Pd | Questione politica
Durante l'ultimo Consiglio comunale, un'interpellanza presentata dal consigliere del Partito Democratico ha generato tensioni. In particolare, sono state sollevate accuse e sospetti riguardo a presunte conoscenze di alcune risposte da parte di un consigliere. Un altro esponente ha definito la questione come politica, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici o sulle parti coinvolte. La discussione ha suscitato reazioni e scompiglio all’interno dell’assemblea.
ANCONA – L’interpellanza proposta dal consigliere del Partito Democratico Andrea Vecchi durante l’ultimo Consiglio comunale ha lasciato più di uno strascico dietro di sé. Secondo l’assessore Daniele Berardinelli infatti, l’esponente dell’opposizione avrebbe saputo in anticipo la risposta che lo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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