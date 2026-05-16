Caneschi già vede il Ghinelli ter | ad Arezzo il ballottaggio si gioca prima ancora del primo turno
Ad Arezzo, mentre si sono appena concluse le urne per il primo turno, i discorsi sui futuri scenari politici sono già in pieno svolgimento. Si parla di possibili ballottaggi, accordi tra candidati e distribuzione di incarichi, come se fosse già deciso chi occuperà le posizioni di rilievo. La campagna elettorale continua a muoversi tra ipotesi e trattative, lasciando intuire che le decisioni sul tavolo si prenderanno nelle prossime settimane, anche se il risultato finale resta ancora da definire.
Ad Arezzo ancora un s’è votato, ma già si ragiona di ballottaggi, apparentamenti, giunte, assessori e posti al sole come al Fantacalcio di via Guido Monaco. Il consigliere Pd Alessandro Caneschi, in un’intervista alla Nazione, ha deciso di aprire la stagione del “Ghinelli ter”, spiegando che nel centrodestra gira sempre la solita minestra riscaldata: assessori ricandidati, facce note e continuità certificata pure dal ministro Pichetto Fratin, che praticamente avrebbe fatto il tagliando alla giunta uscente. Nel mirino finiscono gli evergreen urbanistici aretini: via Filzi e via Fiorentina, che ormai più che opere pubbliche paiono saghe Netflix. 🔗 Leggi su Lortica.it
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