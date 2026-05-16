Caneschi già vede il Ghinelli ter | ad Arezzo il ballottaggio si gioca prima ancora del primo turno

Ad Arezzo, mentre si sono appena concluse le urne per il primo turno, i discorsi sui futuri scenari politici sono già in pieno svolgimento. Si parla di possibili ballottaggi, accordi tra candidati e distribuzione di incarichi, come se fosse già deciso chi occuperà le posizioni di rilievo. La campagna elettorale continua a muoversi tra ipotesi e trattative, lasciando intuire che le decisioni sul tavolo si prenderanno nelle prossime settimane, anche se il risultato finale resta ancora da definire.

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