‘Backrooms’ | il creatore Kane Parson racconta di com’è essere diventato il più giovane regista di sempre di A24 | un sogno strano che si avvera

Da metropolitanmagazine.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Stanze che sembrano familiari ma non lo sono. Stanze quasi identiche fra loro che si rivelano con minaccia e inquietudine, un luogo ostile e da cui uscire è quasi impossibile. Il perturbante in Backrooms è l’ingrediente saliente della sua suspence e tutto questo è importato da un progetto Youtube. Kane Parson, il suo creatore, ha dato vita ad una ventina di episodi di Backrooms su Youtube accumulando migliaia di visualizzazioni e fan da tutto il mondo. Cosa sono e cosa di noi rivelano le stanze delle nostre paure? Il regista, oggi, a soli 26 anni, diventa il più giovane cineasta della casa A24. Ne ha parlato con la critica di Deadline. Vediamo insieme cosa ha detto su questa magica e inaspettata esperienza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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