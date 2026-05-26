Stanze che sembrano familiari ma non lo sono. Stanze quasi identiche fra loro che si rivelano con minaccia e inquietudine, un luogo ostile e da cui uscire è quasi impossibile. Il perturbante in Backrooms è l’ingrediente saliente della sua suspence e tutto questo è importato da un progetto Youtube. Kane Parson, il suo creatore, ha dato vita ad una ventina di episodi di Backrooms su Youtube accumulando migliaia di visualizzazioni e fan da tutto il mondo. Cosa sono e cosa di noi rivelano le stanze delle nostre paure? Il regista, oggi, a soli 26 anni, diventa il più giovane cineasta della casa A24. Ne ha parlato con la critica di Deadline. Vediamo insieme cosa ha detto su questa magica e inaspettata esperienza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Backrooms’: il creatore Kane Parson racconta di com’è essere diventato il più giovane regista di sempre di A24: “un sogno strano che si avvera”

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¿Cómo nació The Backrooms Kane Parsons revela secretos del fenómeno viral

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