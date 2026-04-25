Durante un'intervista a Radio TV Serie A, Holm ha commentato la sua esperienza alla Juventus, definendo il suo arrivo come un sogno che si realizza. Ha anche spiegato il motivo dietro la sua esultanza durante le partite. Holm ha parlato della passione per i colori bianconeri e ha ripercorso alcuni momenti della sua lunga carriera da calciatore.

di Francesco Spagnolo Holm ai microfoni di Radio TV Serie A ha parlato della sua passione per i colori bianconeri e anche della sua lunga carriera da calciatore. Intervenuto ai microfoni di Radio TV Serie A, Emil Holm ha ripercorso la sua carriera e anche parlato del suo approdo alla Juve. Cosa ha detto. LA FOTO CON LA MAGLIA DELLA JUVE – « Era proprio quando stavo imparando ad andare in bicicletta. E spesso indossavo quella maglia quando ero fuori a giocare con i miei amici. E in questo caso, quando stavo imparando ad andare in bicicletta. Quindi, ogni estate, ogni volta che potevo indossare questa maglia, la indossavo. Quindi, per me, è come un sogno che si avvera essere finalmente qui.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Holm a Radio TV Serie A: «Essere alla Juve è come un sogno che si avvera. Vi spiego la mia esultanza»

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