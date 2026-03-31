Backrooms | Il Labirinto di Internet diventa un Film A24

Una casa di produzione nota per i film di genere sta lavorando a un adattamento cinematografico basato su un inquietante mito di internet chiamato Backrooms. Dopo aver ottenuto successo nel settore dell’horror indipendente e d’autore, la società si appresta a portare sul grande schermo questa storia che ha suscitato interesse tra gli appassionati del web. La produzione si concluderà entro i prossimi mesi.

A24 continua a ridefinire i confini del cinema di genere. Dopo aver dominato il settore dell’horror d’autore e dei film indipendenti, la casa di produzione si prepara a portare sul grande schermo uno dei miti più inquietanti del web: Backrooms. Il film, atteso per il 2026, promette di trasformare un fenomeno virale nato dalle creepypasta e da YouTube in un’esperienza cinematografica senza precedenti. If you're not careful. Backrooms trailer tomorrow pic.twitter.com7wuoUrpce5 — A24 (@A24) March 30, 2026 Il genio dietro la macchina da presa: Kane Parsons. La scelta del regista non è casuale. A24 ha affidato il progetto a Kane Parsons, il giovanissimo creatore che, attraverso oltre 30 cortometraggi su YouTube, ha dato vita all’estetica visiva delle Backrooms. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Backrooms: Il Labirinto di Internet diventa un Film A24 Articoli correlati ‘Backrooms’: dai corti Youtube di Kane Parsons al nuovo film horror A24Sta per arrivare un film horror claustrofobico, diretto da Kane Parsons e targato A24. Non aprite quella porta rinasce: A24 lancia una serie e un nuovo filmLa casa di produzione e distribuzione americana riporterà sullo schermo uno dei franchise inaugurato nel 1974 con il primo film diretto da Tobe... Backrooms | Official Teaser HD | A24