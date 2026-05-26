Baby K infiamma i Quartieri Spagnoli | Napoli diventa il set del nuovo videoclip | Video e FOTO

Notizia in breve

Baby K ha girato il suo nuovo videoclip nei Quartieri Spagnoli di Napoli, attirando l’attenzione di molte persone che si sono fermate a osservare e filmare la scena. La presenza dell’artista ha trasformato un normale pomeriggio in un momento di aggregazione collettiva, con molti passanti che si sono fermati a seguire le riprese e a scattare foto. La zona si è riempita di curiosi durante le operazioni di registrazione.