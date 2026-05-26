Baby K infiamma i Quartieri Spagnoli | Napoli diventa il set del nuovo videoclip | Video e FOTO
Baby K ha girato il suo nuovo videoclip nei Quartieri Spagnoli di Napoli, attirando l’attenzione di molte persone che si sono fermate a osservare e filmare la scena. La presenza dell’artista ha trasformato un normale pomeriggio in un momento di aggregazione collettiva, con molti passanti che si sono fermati a seguire le riprese e a scattare foto. La zona si è riempita di curiosi durante le operazioni di registrazione.
Napoli si ferma, guarda, filma. Ai Quartieri Spagnoli basta la presenza di Baby K per trasformare un pomeriggio qualunque in un piccolo evento collettivo. Tra vicoli affollati, motorini che sfrecciano, musica ad alto volume e smartphone puntati ovunque, la cantante arriva a sorpresa per girare in. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
White Home Quartieri Spagnoli | Naples, Italy | Hotel Review
Notizie e thread social correlati
Giorgia ai Quartieri Spagnoli per i bimbi del Santobono: “Napoli è la città delle emozioni profonde”| VIDEOGiorgia si è recata ai Quartieri Spagnoli per una serata dedicata ai bambini e ai ragazzi dell’Ospedale Pausilipon, centro specializzato in oncologia...
Napoli, Quartieri Spagnoli pedonalizzati: il progetto non decollaA Napoli i Quartieri Spagnoli sono stati pedonalizzati, ma il progetto non è ancora stato completato.
Si parla di: Baby K infiamma i Quartieri Spagnoli: Napoli diventa il set del nuovo videoclip | Video e FOTO.
Baby K fa esplodere Napoli: la popstar ai Quartieri Spagnoli per il suo nuovo videoclip. Sarà un tormentone estivoBaby K ha scelto Napoli per girare il suo nuovo videoclip estivo, destinato a diventare il tormentone dell'estate 2026. Come riporta il quotidiano Il Mattino, le riprese si sono svolte tra ... leggo.it
Baby K infiamma i Quartieri Spagnoli: Napoli diventa il set del nuovo videoclip | Video e FOTOLa rapper arriva a sorpresa sui vicoli per girare tra la folla di passanti le immagini del video che accompagnerà la canzone ancora top secret in cui si fa riferimento al murale di Maradona ... napolitoday.it