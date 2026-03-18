Napoli Quartieri Spagnoli pedonalizzati | il progetto non decolla

A Napoli i Quartieri Spagnoli sono stati pedonalizzati, ma il progetto non è ancora stato completato. Nel frattempo, sono stati aperti il Teatro di Nerone e installati cancelli alla Galleria Umberto per proteggerla. Questi interventi sono stati realizzati senza che i lavori siano ancora definitivi o ufficialmente conclusi.

Dalla pedonalizzazione dei Quartieri Spagnoli all’apertura del Teatro di Nerone, passando per l’installazione dei cancelli a protezione della Galleria Umberto. Parliamo di opere attese, più volte annunciate, e che - con modalità e funzioni differenti - contribuiranno in maniera decisa e decisiva alla crescita del centro storico della Napoli capitale del turismo. Progetti articolati, la cui prosecuzione è però slittata nel tempo, per ragioni diverse, proprio a causa della complessità delle opere, per cui è stato necessario il coinvolgimento di diversi attori. Quartieri Spagnoli È questo il caso della pedonalizzazione dei Quartieri Spagnoli, che coinvolge il Diarc (Dipartimento di Architettura della Federico II, il Comune, Foqus e la Municipalità 2). 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, Quartieri Spagnoli pedonalizzati: il progetto non decolla Articoli correlati Leggi anche: Largo Maradona ai Quartieri Spagnoli, al via il nuovo progetto Il progetto di Largo Maradona ai Quartieri Spagnoli: piazza pubblica, ingresso gratisLargo Maradona cambia look: sarà ristrutturato: pietra lavica, panchine, chioschi e fioriere. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Quartieri Spagnoli Quartieri Spagnoli, terrore a Montesanto: pioggia di proiettili tra la follaLa zona, densamente popolata e porta d'accesso ai Quartieri Spagnoli, è da mesi sotto la lente d'ingrandimento degli inquirenti per un'escalation di violenza ... cronachedellacampania.it Ambulanza bloccata dalla spazzatura in strada ai Quartieri SpagnoliNapoli - Ancora un episodio che accende i riflettori sullo stato di degrado nei Quartieri Spagnoli di Napoli. Tra Vico Conte di Mola e Piazzetta Concordia, ... cronachedellacampania.it