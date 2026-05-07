Giorgia ai Quartieri Spagnoli per i bimbi del Santobono | Napoli è la città delle emozioni profonde| VIDEO

Giorgia si è recata ai Quartieri Spagnoli per una serata dedicata ai bambini e ai ragazzi dell’Ospedale Pausilipon, centro specializzato in oncologia pediatrica. Durante l’evento, ha commentato che Napoli è una città di emozioni profonde e che il suo amore si deve meritare. La cantante ha partecipato a una iniziativa organizzata al FOQUS, un luogo culturale della città, per sostenere i giovani pazienti dell’ospedale.

“Napoli è amore e te lo dimostra. Devi essere all’altezza di questo amore. Te lo devi meritare” non potrebbe scegliere parole migliori Giorgia per descrivere anche la ragione che la portano al FOQUS per la serata dedicata ai bimbi e ragazzi dell’Ospedale Pausilipon, il polo oncologico.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Napoli, la notte delle stese: botta e risposta ai Quartieri Spagnoli, spari in via Dei MilleTre esplosione di colpi d'arma da fuoco segnalati nella notte a Napoli; indaga la Polizia di Stato, si ipotizza uno scontro tra bande di giovanissimi. Napoli, blitz ai Quartieri Spagnoli: 5 milioni sequestrati alla camorra? Cosa sapere Sequestrati 5 milioni di euro ai clan dei Quartieri Spagnoli a Napoli. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Quartieri Spagnoli, colpo ai gestori delle piazze di spaccio: sequestri per 5 milioni, ci sono tre locali della movida; Napoli, Giorgia a sorpresa per il docufilm sul Santobono; Sondaggio politico, Fratelli d’Italia cala e Pd cresce. Spari in strada a Napoli, due ragazze ferite dai colpi ai Quartieri Spagnoli: indagini sul conflitto a fuocoDue ragazze ferite dagli spari, il conflitto a fuoco ai Quartieri Spagnoli di Napoli. La condanna dell'episodio da parte del sindaco Manfredi ... virgilio.it A Napoli la rigenerazione urbana e sociale dei Quartieri Spagnoli si fa anche producendo cioccolatoCol progetto Fragilità Dolce, la Fondazione FOQUS trasforma la mappa dei quartieri più popolari in una tavoletta solidale. Un’iniziativa tra pasticceria, food design, micro-impresa e inclusione, con u ... napolitoday.it Marinara estiva by Pizzoteca #pizza #marinara #estiva #pizzoteca #quartierispagnoli #napoli - facebook.com facebook