BGreat solidarietà in scena L’impegno di Kc Academy Bologna
Kc Academy Bologna partecipa per il secondo anno alla cena di beneficenza B. Great, organizzata da una fondazione locale in collaborazione con associazioni dedicate ai disturbi alimentari e sostenuta da una banca.
Per il secondo anno consecutivo, Kc Academy Bologna prende parte a B. Great, la cena di beneficenza promossa da Fondazione Pass in collaborazione con Bimbo Tu e il sostegno di Banca di Bologna, dedicata alla sensibilizzazione sui disturbi alimentari. A guidare la direzione creativa sono Carlos Kamizele e Cristiano Buzzi, in arte Kris, di Kc Academy, che quest’anno hanno scelto di trasformare in spettacolo il racconto autobiografico di Noemi, una ragazza di appena 15 anni che convive con queste difficoltà e ha deciso di affidare alla scrittura il proprio vissuto più intimo. Poesie, riflessioni e frammenti di vita: così prende forma il testo che è diventato la base di un progetto multidisciplinare capace di intrecciare danza, musica, canto e recitazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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