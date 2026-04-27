Al via nel cuore di Bologna la quarta edizione di BGreat - Intelligenza Alimentare

A Bologna è partita la quarta edizione di B.Great - Intelligenza Alimentare, un evento che da quattro anni coinvolge la città nel settore dell’alimentazione. La manifestazione quest’anno si presenta con alcune nuove collaborazioni, mantenendo l’obiettivo di approfondire temi legati al cibo e alla nutrizione. La serata si svolge nel centro della città e coinvolge diverse realtà locali e nazionali che partecipano alle iniziative in programma.

B.Great - Intelligenza Alimentare compie quattro anni e torna a regalare alla città di Bologna una serata speciale che quest’anno si arricchisce di nuove importanti collaborazioni.A fare da protagonista sarà ancora una volta la lunga tavolata che il 30 maggio 2026 dalle ore 20.30 verrà.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate A Bari la quarta edizione del “Cuornevale – il Carnevale del cuore”· venerdì 13 febbraio, nel quartiere San Pio (Municipio 5), dalle ore 15 alle 17. Great Wall Ora 5, la prova de Il Fatto.it – La cinese che punta al cuore dell’Europa – FOTO‹ › 1 / 6 great wall ora 5 ‹ › 2 / 6 great wall ora 5 ‹ › 3 / 6 great wall ora 5 ‹ › 4 / 6 great wall ora 5 ‹ › 5 / 6 great wall ora 5 ‹ › 6 / 6... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Teddy accelera sull’eCommerce: via alla sinergia con Shopify; Zephyr, il robot umanoide che lavora nella fabbrica intelligente del cibo; Firenze Rocks scalda i motori: da Lenny Kravitz ai Cure torna la grande musica; Insegnanti di religione a convegno. Metterci la faccia e dare risposte con il cuore -. Alessandro Cecchi Paone guida Intelligenza Alimentare Podcast e con Cesare De Stefano prende forma il dialogo su tutte le intelligenzeIl debutto del nuovo video podcast dedicato al tema delle molteplici forme di intelligenza apre un confronto originale tra alimentazione, innovazione, cultura e futuro. Alessandro Cecchi Paone firma l ... torinoggi.it Intelligenza Artificiale e Sicurezza Alimentare: il futuro è già qui. Sei pronto a farne parte Nel settore della sicurezza alimentare, innovazione e competenze avanzate non sono più un’opzione, ma una necessità. Per questo nasce il corso “ARTIFICIAL INTEL - facebook.com facebook