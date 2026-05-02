Il campione paralimpico e ex pilota di Formula 1 ha ricevuto il Nettuno d’oro durante una cerimonia nella città natale. La premiazione si è svolta oggi, con la presenza di numerosi cittadini e rappresentanti istituzionali. Durante il discorso, ha ringraziato la comunità per il supporto e ha ricordato i valori di solidarietà e impegno sociale che caratterizzano la sua città. La cerimonia si è conclusa con un applauso sentito dal pubblico.

Bologna, 2 maggio 2026 – “Mi viene da dire che sono così emozionato che mi tremano le gambe.”. Era iniziato con una battuta che racchiudeva tutto il carattere dell’uomo, e pure di questa città, il discorso pronunciato da Alex Zanardi nell’aula del Consiglio comunale il 16 novembre 2012, quando i l sindaco Virginio Merola gli assegnò la più alta onorificenza cittadina, il Nettuno d’Oro. Un riconoscimento arrivato sull’onda delle medaglie conquistate pochi mesi prima ai Giochi Paralimpici di Londra, ma che in realtà voleva rendere omaggio all’uomo, al suo coraggio e alla tenacia con cui aveva affrontato e superato l’incidente del 2001 in Germania in cui aveva perso entrambe le gambe.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alex Zanardi e il Nettuno d’oro: “La mia Bologna, sempre in prima linea su solidarietà e impegno sociale”

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