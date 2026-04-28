Una donna e sua figlia sono decedute a causa di un avvelenamento da ricina, un caso che ha attirato l’attenzione delle autorità. La zia delle vittime ha dichiarato che una ragazzina sarebbe coinvolta nella vicenda. Le indagini sono in corso per chiarire le responsabilità e ricostruire gli eventi dei giorni successivi alle festività natalizie. Nessuna informazione ufficiale sui motivi o sui sospettati è stata ancora resa pubblica.

Il caso della morte di mamma e figlia per avvelenamento da ricina continua a far emergere nuovi elementi e interrogativi, mentre le indagini cercano di ricostruire con precisione quanto accaduto nei giorni successivi al Natale. La vicenda, che ha scosso profondamente la comunità di Campobasso, resta avvolta da numerosi dubbi, tra ipotesi investigative e dichiarazioni dei familiari. Al centro dell’attenzione ci sono i possibili momenti in cui sarebbe avvenuta l’intossicazione e il ruolo delle persone presenti nella vita quotidiana delle vittime. Le due donne, Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, sono decedute dopo aver ingerito una sostanza altamente tossica come la ricina, e gli inquirenti stanno cercando di chiarire se si sia trattato di un gesto volontario o di un evento accidentale.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Mamma e figlia avvelenate con la ricina, la zia rivela: “Coinvolta una ragazzina”

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