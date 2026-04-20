Le autorità stanno indagando sulla morte di madre e figlia avvenuta a Pietracatella, con il sospetto che siano state avvelenate con la ricina. Le indagini si concentrano anche su una scuola della zona, dove si ipotizza possa essere stata coltivata la sostanza utilizzata. Si cercano eventuali collegamenti tra l’ambiente scolastico e i fatti che hanno portato ai decessi. La procura sta esaminando tutte le piste aperte.

Le indagini sul giallo di Pietracatella si muovono a 360 gradi, per questo gli investigatori cercano di far luce anche su una scuola che nell’offerta formativa include anche lo studio e la coltivazione di piante. Le ombre sulla morte di Antonella Di Ielsi (50 anni) e della figlia Sara Di Vita (15), presumibilmente avvelenate, sono ancora tante e per questo gli inquirenti stanno riascoltando alcune persone. Gli accertamenti su una scuola di Pietracatella Le ombre su Gianni Di Vita Madre e figlia avvelenate, le indagini verso la svolta? Gli accertamenti su una scuola di Pietracatella La notizia arriva dal Tgr Molise. Nell’operazione nata con il fine di risalire alle circostanze che hanno portato la ricina sulla tavola delle vittime, quella sera del 23 dicembre, la Squadra Mobile di Campobasso sta battendo tutte le piste.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, la pista della coltivazione in un scuola della zona

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