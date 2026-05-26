Valeria Marini ha parlato dei suoi rapporti familiari durante una puntata di “La volta buona” il 25 maggio. Ha riferito di aver avuto un padre a distanza, che ha influenzato il suo rapporto con lui, e ha detto di averlo quasi vissuto poco. La modella e showgirl ha anche affermato che discutere dei problemi famigliari in televisione può essere una soluzione.

Valeria Marini è intervenuta nella puntata di ieri 25 maggio a “La volta buona” per raccontare dei suoi rapporti familiari. “Papà non l’ho vissuto quasi per niente per cui ho riversato tutto su mia madre anche perché lei ha svolto le funzioni di entrambi i genitori. Papà era anche molto affettuoso, però io non l’ho vissuto perché era distate, lui viveva vicino a Viterbo, noi vivevamo a Cagliari, poi ci siamo trasferite a Roma. Insomma è stato un papà nel mio cuore”. Il racconto si sposta su Gianna Orrù: “Mia mamma è una mamma importante per tutti i tre noi tre figli, io ho un fratello e una sorella che hanno vita completamente diversa. E con loro ho un rapporto molto importante”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Avevo un papà a distanza e per questo non l’ho vissuto quasi per niente. Parlare dei problemi famigliari in tv può essere risolutivo”: così Valeria Marini

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