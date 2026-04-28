Gf Vip problemi intestinali per Valeria Marini | panico e allarme virus

Durante la partecipazione al Grande Fratello Vip, Valeria Marini ha manifestato problemi intestinali che hanno causato panico tra i presenti. La showgirl, entrata da pochi giorni nella casa, ha mostrato immediatamente segni di disagio, generando preoccupazione tra gli altri concorrenti e il personale presente. La produzione ha preso in considerazione la situazione, ma al momento non sono stati forniti dettagli sulle condizioni di salute di Marini.

(Adnkronos) – Problemi intestinali per Valeria Marini al Grande Fratello Vip. La showgirl è entrata da poco nella casa, ma si è fatta subito notare. Nella serata di ieri infatti, Marini ha accusato problemi intestinali, cominciando a vomitare e passando una notte travagliata, che è stata notata anche dal resto dei concorrenti. Il primo ad accorgersene è stato Raul Dumitras: "Sta vomitando", ha fatto notare agli altri. Al rientro la spiegazione di Marini non ha convinto: "È stata quella mela che ho mangiato, aveva qualcosa sopra". Antonella Elia, con cui la showgirl aveva avuto qualche dissapore in passato, ha chiesto, con una punta di...🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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