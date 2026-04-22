Valeria Marini ha dichiarato di aver scritto un messaggio in spagnolo a Pedro Sanchez, rivolgendosi a lui come “querido presidente”. Ha aggiunto di aver inviato anche messaggi alla presidente del suo paese, con cui ha espresso stima. La showgirl ha spiegato di aver comunicato con Sanchez tramite social, ma ha affermato di non aver ricevuto risposta. La stessa ha affermato di stimare molto anche la presidente del suo paese.

Nel salotto di Monica Setta, “ Storie al bivio “, aveva svelato di scrivere messaggi sui social a Pedro Sanchez: “Lo adoro, lo stimo, è il mio uomo ideale. Ieri notte gli ho scritto a proposito di Trump e della guerra in Iran. È un uomo che ha coraggio”, le parole di Valeria Marini. Dichiarazioni che avevano stupito e generato ilarità sui social: “Non è una balla, ho scritto a Sanchez, il presidente della repubblica spagnola. Gli ho scritto su Instagram, si è opposto alla guerra e ha chiesto ai follower cosa pensassero. Io ho risposto come una normale utente e ho scritto se secondo lui una compattezza dell’Europa potesse essere un punto di forza”, non fa marcia indietro la showgirl che è tornata sull’argomento nel corso della sua ospitata a “BellaMà”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho scritto a Sanchez, non è una balla. L’ho fatto in spagnolo, ‘querido presidente’… Cosa ha risposto? Niente. Io scrivo anche alla Meloni, la stimo tantissimo”: così Valeria Marini

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