Dopo la vittoria a San Siro, il tecnico si è rivolto alla squadra negli spogliatoi, parlando direttamente ai giocatori. Durante il discorso, ha sottolineato l'importanza di mantenere concentrazione e determinazione. La squadra ha ascoltato in silenzio, con attenzione. Nessun commento pubblico è stato rilasciato successivamente. La comunicazione si è concentrata esclusivamente sulle parole pronunciate negli spogliatoi, senza altre dichiarazioni ufficiali.

F orse. Sta tutto lì, in quell’avverbio dubitativo. Fabio Pisacane l’ha usato alla fine del discorso di ringraziamento alla squadra, nella pancia di San Siro, dopo la vittoria del Cagliari sul Milan che ha chiuso domenica sera con una grande gioia il campionato dei sardi. Il debuttante tecnico napoletano è una delle belle rivelazioni di questa stagione. Il modo in cui ha saputo gestire le pressioni della Serie A arrivando dal settore giovanile l’ha imposto all’attenzione di tanti club. Questi sono giorni caldi per le panchine, ci sono cambiamenti già ufficiali e altri in vista e presto si saprà se Pisacane resterà ancora a Cagliari. Di sicuro resterà nel cuore dei cagliaritani questo campionato sublimato dalla magica serata di San Siro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Avete fatto una dichiarazione all'Italia": il discorso di Pisacane al Cagliari, dritto al cuore

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