Il discorso di Pisacane negli spogliatoi dopo Milan-Cagliari | Mi avete fatto diventare allenatore

Pisacane batte il Milan e spiega alla sua squadra l'importanza di aver allenato questo Cagliari: "Mi avete fatto diventare allenatore". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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