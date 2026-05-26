Avellino vuole solo Pizza | ecco tutte le preferenze dei candidati e gli eletti

Notizia in breve

Nella notte tra il 25 e il 26 maggio 2026, il nuovo sindaco di Avellino è stato eletto con 17 voti. La sua candidatura, sostenuta dal Campo Largo, ha prevalso su altri concorrenti. I risultati ufficiali mostrano che il candidato ha ottenuto la maggioranza dei consensi, portando alla nomina del primo cittadino. La vittoria è stata confermata dopo lo scrutinio delle schede elettorali.