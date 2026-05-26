Avellino vuole solo Pizza | ecco tutte le preferenze dei candidati e gli eletti
Nella notte tra il 25 e il 26 maggio 2026, il nuovo sindaco di Avellino è stato eletto con 17 voti. La sua candidatura, sostenuta dal Campo Largo, ha prevalso su altri concorrenti. I risultati ufficiali mostrano che il candidato ha ottenuto la maggioranza dei consensi, portando alla nomina del primo cittadino. La vittoria è stata confermata dopo lo scrutinio delle schede elettorali.
Avellino ha un nuovo sindaco. È Nello Pizza, candidato del Campo Largo, che nella notte tra il 25 e il 26 maggio 2026 ha conquistato la guida della città irpina con 17.048 voti, pari al 54,48% delle preferenze espresse. Lo scrutinio, completato alle 3:45, ha consegnato un risultato netto, senza. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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