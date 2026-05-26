Avellino Polizia Penitenziaria blocca traffico di droga | sequestro record nel carcere di Avellino
Gli agenti della Polizia Penitenziaria hanno sequestrato una quantità record di droga nel carcere di Avellino. Durante un'operazione, sono stati trovati e sequestrati sostanze stupefacenti che tentavano di entrare nel penitenziario. L’intervento ha portato al blocco del traffico di droga e al sequestro di un grande quantitativo di sostanze. L’operazione si inserisce nelle attività di controllo e prevenzione condotte regolarmente dalle forze dell’ordine all’interno delle carceri.
“Ancora una volta la Polizia Penitenziaria si conferma presidio imprescindibile di legalità, sicurezza e tutela delle istituzioni dello Stato all’interno delle carceri italiane”. È quanto dichiara Donato Capece, Segretario Generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE, commentando. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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