UILPA Polizia Penitenziaria in visita al carcere di Avellino | vertici del sindacato in sopralluogo

Il segretario nazionale della UILPA Polizia Penitenziaria ha effettuato un sopralluogo presso il carcere di Avellino, accompagnato da altri rappresentanti del sindacato. La visita ha coinvolto i vertici del sindacato, che si sono concentrati sulle strutture e le condizioni della struttura penitenziaria. La comunicazione ufficiale è stata inviata tramite nota protocollo, senza ulteriori dettagli pubblici.

Il Segretario Nazionale UILPA Polizia Penitenziaria Domenico de Benedictis ha comunicato formalmente, con nota protocollo n. 110326 datata 11 marzo 2026, l'intenzione di effettuare una visita ispettiva ai luoghi di lavoro della Casa Circondariale di Avellino nella giornata di lunedì 17 marzo, con accesso fissato per le ore 15:00.La comunicazione, indirizzata alla direttrice dell'istituto Dott.ssa Maria Rosaria Casaburo e per conoscenza al Provveditore del PRAP Campania Dott. Carlo Berdini, è stata inviata anche agli Uffici Relazioni Sindacali di PRAP e DAP e alla Segreteria Nazionale.La delegazione che accederà all'istituto è...