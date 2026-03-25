La Polizia Penitenziaria ha effettuato un maxi sequestro di droga presso il carcere di Avellino Bellizzi. L'intervento si è svolto all’interno della struttura carceraria, portando al ritrovamento di sostanze stupefacenti. La scoperta è avvenuta durante un controllo di routine all’interno dell’istituto penitenziario. Le forze dell’ordine hanno sequestrato la droga e avviato le indagini per identificare i responsabili.

AVELLINO – Brillante operazione della Polizia Penitenziaria presso la Casa Circondariale Avellino Bellizzi. Importante operazione portata a termine nella mattinata odierna presso la Casa Circondariale di Avellino, dove il personale della Polizia Penitenziaria ha dimostrato ancora una volta elevata professionalità, attenzione e capacità operativa. Immediatamente fermata, la stessa è stata sottoposta a controllo da parte del personale femminile addetto, con il supporto dell’Ispettrice presente. A seguito dell’ispezione, è stata rinvenuta, occultata nelle parti intime, un’ingente quantità di sostanza stupefacente, prontamente sequestrata. L’intervento tempestivo ha impedito l’introduzione della droga all’interno dell’istituto, evitando potenziali rischi per la sicurezza e l’ordine interno. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Maxi sequestro di droga nel carcere di Avellino

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