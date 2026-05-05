Avellino primo confronto TV tra i candidati sindaco | la sfida tra Pizza Nargi e Festa

Il 5 maggio 2026, su Rai Tre, si è svolto il primo confronto televisivo tra i candidati sindaco di Avellino, in vista delle elezioni comunali di quest’anno. Durante l’evento, sono stati presenti tre candidati principali che hanno discusso di diversi temi legati alla città. La trasmissione ha rappresentato un momento di confronto diretto tra i candidati in vista delle elezioni amministrative.

Avellino, 5 maggio 2026 – Su Rai Tre si è svolto il primo confronto televisivo tra i candidati alla carica di sindaco di Avellino, in vista delle elezioni amministrative del 2026, nell’ambito della Tribuna Elettorale dedicata alle Comunali. La coalizione guidata da Gianluca Festa si compone di.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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