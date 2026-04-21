A pochi giorni dal voto del 24 e 25 maggio, la città si prepara a scegliere il nuovo sindaco dopo due mandati amministrativi interrotti prima della scadenza. Tra i candidati in corsa, c’è anche un nome che si propone come figura capace di ricucire le divisioni e portare avanti un progetto di riqualificazione urbana. La campagna elettorale coinvolge diverse forze politiche, tra cui partiti come +Europa e Radicali, che hanno espresso il loro supporto.

Tempo di lettura: 2 minuti Avellino arriva al voto del 24 e 25 maggio dopo due cicli amministrativi entrambi interrotti prima della scadenza del mandato. Una città che ha conosciuto la paralisi, il commissariamento e una stagione di scontri personali che hanno indebolito il ruolo di capoluogo dell’Irpinia, lasciando in eredità servizi compressi, programmazione discontinua e una crescente disaffezione dei cittadini verso le istituzioni. Riteniamo che la politica debba ripartire non costruendo l’ennesima trincea, ma ricomponendo una comunità. Per questo, prima di assumere qualsiasi posizione pubblica, abbiamo voluto incontrare il segretario provinciale del PD Marco Alaia, il consigliere regionale Maurizio Petracca e il candidato sindaco Nello Pizza.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Pizza, candidato per ricucire la città”: sì anche di +Europa e Radicali

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